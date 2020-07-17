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В Самарской области выявили несколько крупных очагов африканской чумы свиней

Зараженное мясо попало в один из местных колбасных цехов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор по Самарской области направил представление региональным властям о признании колбасного цеха ООО "Красный ключ" инфицированным объектом в связи с тем, что в колбасу и пельмени цеха попало мясо с вирусом африканской чумы свиней (АЧС), сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В начале июля в Сергиевском районе Самарской области были зафиксированы сразу три крупных очага в двух разных поселках. В ходе расследования оказалось, что 120 кг мяса и 20 кг свиных субпродуктов из одного хозяйства ранее были поставлены в колбасный цех "Красный ключ" в Исаклинском районе области. На производстве были выпущены колбаса и пельмени, в которых экспертиза показала наличие АЧС", - сказал сотрудник ведомства.

По его словам, хозяйства в поселках в Сергиевском районе не были ограждены, свиньи могли свободно выходить и взаимодействовать с другими животными. В настоящий момент решается вопрос о введении на территории поселков карантина по АЧС.

Как пояснил сотрудник Россельхознадзора по Самарской области, "Красный ключ" необходимо признать инфицированным объектом, вся продукция должна быть изъята и ликвидирована.

Он добавил, что сотрудница цеха, не зная о заражении продукции, взяла домой отходы и скормила своим свиньям. В результате животные также заболели АЧС. Всего уничтожено более 250 свиней, еще более 200 планируется уничтожить.

Всего с апреля по конец июня 2020 года в колбасный цех поступило 17 тонн свинины, в том числе из хозяйства с зараженными АЧС свиньями.

Отдельное расследование проводится в отношении местного жителя из села Боровка Сергиевского района области, который утаил гибель пяти свиней с АЧС. После того, как животные пали, мужчина закопал их в лесу.

Россельхознадзор Самарская область АЧС

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