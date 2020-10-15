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Вирус АЧС найден в воронежской колбасе в Великом Новгороде

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) найдена в колбасе на продуктовом складе в Великом Новгороде, говорится в сообщении на сайте Новгородского областного комитета ветеринарии.

"Геном (безопасного для людей, но смертельного для свиней и кабанов) вируса найден в колбасе, произведенной на одном из мясокомбинатов в Воронежской области", - поясняет ведомство.

Согласно информации пресс-центра регионального правительства, указом губернатора Андрея Никитина в очаге инфекции введен карантин. Проводятся противоэпизоотические мероприятия, которые должны предотвратить распространение болезни. 14 кг зараженной колбасы уничтожены.

Новгородская область

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