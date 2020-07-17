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Российские истребители сопроводили над Баренцевым морем норвежский самолет-разведчик

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Самолет-разведчик ВВС Норвегии Р-3С "Орион" обнаружили в пятницу российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря, его сопроводили истребители Северного флота, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Истребители Северного флота сопроводили норвежский самолет, сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс". Нарушения границы РФ допущено не было, подчеркивается в сообщении.

Во вторник, 14 июля, Национальный центр управления обороной РФ распространил информацию об аналогичном инциденте. Как говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс", российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Норвегии (страны НАТО) над Черным и Баренцевым морями.

Отмечалось, что "российские истребители сопроводили самолеты-разведчики и беспилотный летательный аппарат на безопасном расстоянии". "Нарушения государственной границы РФ допущено не было", - говорилось в пресс-релизе.

Норвегия Баренцево море Северный флот

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