Сотрудник НИИ метрологии задержан за взятку от представителя бельгийской фирмы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС) и представитель крупной бельгийской компании Magnetrol international задержаны по обвинению во взяточничестве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Сотрудник представительства иностранной компании, неоднократно получив отрицательные заключения "ВНИИМС" о невозможности рекомендовать к выдаче сертификатов соответствия на два измерительных прибора, производимых компанией, передал взятку в размере 200 тысяч рублей сотруднику института для получения положительного заключения до устранения выявленных проведенными проверками недостатков", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта задержаны. Им предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ) и в даче взятки в крупном размере (часть 4 статьи 291 УК РФ) соответственно.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Она не уточнила имен обвиняемых и наименование иностранной компании.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о сотруднике ВНИИМС Алексее Кротове и представителе бельгийской фирмы Magnetrol international Николае Плетневе.

"Летом 2018 года Плетнев предложил Кротову взятку в размере 200 тысяч рублей за выдачу компании свидетельства об утверждении типов уровнемеров Jupiter и Eclipse. Кротов согласился и через некоторое время получил указанную сумму на счет подконтрольного ему ООО "ЦМС", - сказал собеседник агентства.

Входящий в структуру Росстандарта ФГУП "ВНИИМС" ведет свою историю с 1900 года, является головной научной организацией в области законодательной метрологии и ведущим научно-практическим центром метрологического обеспечения различных отраслей экономики, включая электроэнергетику, нефтегазовую промышленность, станкостроение, химико-технологический комплекс, сообщает сайт института.

Компания Magnetrol на протяжении 85 лет специализируется на технологических решениях для измерения и управления, производстве инновационных регуляторов уровня для перерабатывающих отраслей. Имеет корпоративные офисы в США и Бельгии, а также представительства по всему миру.