Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 13 805 296+250 819

Обвиняемого во взятке сотрудника НИИ метрологии отправили под домашний арест

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы не стал заключать под стражу сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС) Андрея Кротова и представителя крупной бельгийской компании Magnetrol international Николая Плетнева, обвиняемых по делу о крупной взятке.

"Судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кротова А.В., обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 25 августа 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

По данным суда, Кротов находится в должности заместителя начальника одного из отделов ФГУП ВНИИМС.

"В отношении второго фигуранта - Николая Плетнева - суд также отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу, избрав ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 25 августа 2020 года", - уточнили в суде.

Кротову и Плетневу предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ) и в даче взятки в крупном размере (часть 4 статьи 291 УК РФ) соответственно.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Плетнев является представителем бельгийской фирмы Magnetrol international.

По его данным, летом 2018 года Плетнев предложил Кротову взятку в размере 200 тысяч рублей за выдачу компании свидетельства об утверждении типов уровнемеров Jupiter и Eclipse. "Кротов согласился и через некоторое время получил указанную сумму на счет подконтрольного ему ООО "ЦМС", - сказал собеседник агентства.

Входящий в структуру Росстандарта ФГУП "ВНИИМС" ведет свою историю с 1900 года, является головной научной организацией в области законодательной метрологии и ведущим научно-практическим центром метрологического обеспечения различных отраслей экономики, включая электроэнергетику, нефтегазовую промышленность, станкостроение, химико-технологический комплекс, сообщает сайт института.

Компания Magnetrol на протяжении 85 лет специализируется на технологических решениях для измерения и управления, производстве инновационных регуляторов уровня для перерабатывающих отраслей. Имеет корпоративные офисы в США и Бельгии, а также представительства по всему миру.

ВНИИМС Magnetrol international

Новости по теме

Новости

В российских театрах можно будет выпить и закусить не только в буфетах

Что произошло за день: пятница, 17 июля

СПЧ попросил Минюст уточнить статус "массовых одиночных пикетов"

Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года

Чиновники предложили обязать госкомпании закупить российские машины на два года вперед

Глава Якутии публично раскритиковал проект дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры"

Глава Якутии публично раскритиковал проект дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры"

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Генпрокурор предложил ввести в законодательство понятие "электронное доказательство"

Начальника колонии задержали по делу о террористическом сообществе

В Карелии из-за аварии на ГЭС мазут попал в акваторию Беломоро-Балтийского канала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');