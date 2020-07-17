Обвиняемого во взятке сотрудника НИИ метрологии отправили под домашний арест

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы не стал заключать под стражу сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС) Андрея Кротова и представителя крупной бельгийской компании Magnetrol international Николая Плетнева, обвиняемых по делу о крупной взятке.

"Судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кротова А.В., обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 25 августа 2020 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

По данным суда, Кротов находится в должности заместителя начальника одного из отделов ФГУП ВНИИМС.

"В отношении второго фигуранта - Николая Плетнева - суд также отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу, избрав ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 25 августа 2020 года", - уточнили в суде.

Кротову и Плетневу предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ) и в даче взятки в крупном размере (часть 4 статьи 291 УК РФ) соответственно.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Плетнев является представителем бельгийской фирмы Magnetrol international.

По его данным, летом 2018 года Плетнев предложил Кротову взятку в размере 200 тысяч рублей за выдачу компании свидетельства об утверждении типов уровнемеров Jupiter и Eclipse. "Кротов согласился и через некоторое время получил указанную сумму на счет подконтрольного ему ООО "ЦМС", - сказал собеседник агентства.

Входящий в структуру Росстандарта ФГУП "ВНИИМС" ведет свою историю с 1900 года, является головной научной организацией в области законодательной метрологии и ведущим научно-практическим центром метрологического обеспечения различных отраслей экономики, включая электроэнергетику, нефтегазовую промышленность, станкостроение, химико-технологический комплекс, сообщает сайт института.

Компания Magnetrol на протяжении 85 лет специализируется на технологических решениях для измерения и управления, производстве инновационных регуляторов уровня для перерабатывающих отраслей. Имеет корпоративные офисы в США и Бельгии, а также представительства по всему миру.