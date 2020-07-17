В СПЧ сочли нарушением запрет на посещение храмов со стороны светских властей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ограничение работы храмов в период пандемии со стороны светских властей является грубым нарушением, поскольку такие запреты должны исходить только от религиозных властей, отмечается в докладе Совета при президенте РФ по правам человека.

В пятницу председатель СПЧ Валерий Фадеев представил в Санкт-Петербурге доклад "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина". Полный текст доклада опубликован на сайте Совета.

В тексте указывается на гарантии свободы вероисповедания, закрепленные в Конституции РФ. Это право может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только федеральным законом и не может быть ограничено в условиях чрезвычайного положения, подчеркивают в Совете. Также в соответствии с законодательством о свободе совести религиозные организации вправе беспрепятственно совершать богослужения, религиозные обряды, церемонии и таинства в культовых зданиях в соответствии с внутренними распорядками.

В то же время в СПЧ отмечают многочисленные запреты на работу храмов, установленные властями Санкт-Петербурга, Рязанской и Амурской областей и других регионов. В Совете по правам человека считают нарушением права на свободу совести требования о приостановке приема прихожан, закупке и использовании одноразовых принадлежностей и посуды (ложек) во время совершения религиозных обрядов, в частности, таинства Евхаристии.

"В первом случае главные санитарные врачи фактически предписывают религиозным организациям прекратить уставную деятельность по совместному исповеданию и распространению веры, во втором - грубо нарушают конституционный принцип невмешательства государства в деятельность религиозных объединений, посягая, тем самым, на автономию религиозных объединений в вопросах внутриконфессиональных правил совершения религиозных обрядов", - говорится в докладе.

Установление государством санитарно-эпидемиологических требований к проведению богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний является запрещенным законом вмешательством в деятельность религиозных организаций, считают в СПЧ.

Также Совет считает незаконными требования главных санитарных врачей об оформлении медицинских книжек на священнослужителей и работников религиозных организаций.

"Священнослужители отсутствуют в перечнях профессий, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а в культовых сооружениях отсутствуют производственные факторы, признаваемые законодательством вредными или опасными, следовательно данное требование является незаконным. Кроме того, отчетность религиозных организаций перед Роспотребнадзором не предусмотрена законодательством", - подчеркивается в докладе.

Совет по правам человека призывает государство и религиозные организации к содержательному диалогу.

"Очевидно, что пандемия не обходит стороной храмы, монастыри, воскресные школы и другие места, связанные с религией. Но запрет на посещение таких мест должен исходить от религиозных властей, а не от светских", - считают в СПЧ.