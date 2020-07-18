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"Лаборатория Касперского" заявила об интересе майнеров к компьютерам медорганизаций

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В "Лаборатории Касперского" регулярно фиксируют кибератаки на компьютеры в медучреждениях. В случае атак на суперкомпьютеры в Европе, включая используемые в исследованиях COVID-19, фиксировалось подключение майнеров криптовалюты, сообщил "Интерфаксу" руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников.

"Правда, злоумышленники имели полный доступ, поэтому майнеры могли быть отвлекающим маневром", - сообщил эксперт.

По оценке за 2019 год, 19% компьютеров и девайсов в медучреждениях по всему миру подвергались кибератакам.

"Если говорить про РФ, то мы заблокировали атаки на 30% устройств в 2019 году. Относятся ли эти атаки к исследованиям COVID-19 или нет, мы пока сказать не можем (статистика анонимизирована, кроме того данные за 2020 год еще не считали). В этом году несколько раз мы фиксировали инфраструктуру злоумышленников, которая могла использоваться в атаках, нацеленных на ВОЗ", - добавил Наместников.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании в минувший четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от COVID-19.

В Москве эти обвинения отвергают. "Мы не принимаем эти обвинения. Мы не знаем, кто что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения. Мы сами все время сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки. Это общая проблема", - заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прозвучавшие накануне из Лондона обвинения.

В правительстве ФРГ заявили, что подобных кибератак не фиксировали.

Лаборатория Касперского

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