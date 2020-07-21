Силуанов сказал, что правительство РФ не нанимает хакеров

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов отверг обвинения Запада в том, что в России существует группа хакеров, которая по заданиям правительства страны крадет иностранные секреты, в том числе в области исследований вакцины от коронавируса.

"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

Он отметил: "Могу еще раз повторить, что с нашей точки зрения никаким хакерам не ставилось никакой специальной задачи по доступу к сайтам фармацевтических компаний".

Он пояснил, что Россия не была заинтересована в данных о разработках вакцины в других странах, поскольку разработает свою собственную.

"Поэтому я действительно не вижу смысла для хакеров участвовать в этой деятельности", - добавил Силуанов.

Телеканал отметил, что "министр похоже, не обеспокоен тем, что обвинения в хакерстве повредить репутации страны среди инвесторов в то время, когда она больше всего в них нуждается.

Силуанов заявил: "Как это может отразиться на экономике? Я действительно не думаю, что это как-то повлияет на экономику".

Он обратил внимание на то, что у России "нет проблем с восполнением дефицита бюджета, мы находим собственных внутренних инвесторов".

"Должны ли мы занимать деньги за пределами России или нет? Посмотрим, все зависит от конъюнктуры рынка. Я уверен, однако, что мы сможем заимствовать извне по отличным ставкам", - сказал он.

Министр отметил: "Второй момент, на который я хотел обратить внимание, касается инвестиций в нашу экономику. Это самое главное. Нам нужно стимулировать инвесторов. В нашей экономике наблюдается оживление активности отечественных инвесторов, но мы всегда приветствуем также и иностранных инвесторов. Я бы не согласился с тем, что имидж России пострадал от хакерских атак или других негативных новостей, это не так. Самое главное-это сбалансированная макроэкономическая политика, которую мы проводим".

США и некоторые их западные союзники в последнее время обвиняют Россию, Китай и Иран в хакерских атаках на ведомства, разрабатывающие вакцину от коронавируса. Так, лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти планирует во вторник внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий наказание иностранных хакеров за попытки похитить данные об исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил портал Axios.

"Мы не можем позволить нашим инновациям быть использованными Китаем, Россией или любыми другими хакерами", - заявил Маккарти порталу.

Он добавил: "Мы собираемся защитить лекарство от попадания в чужие руки, чтобы никто не мог использовать его в качестве рычага для реализации своих злонамеренных целей. Ставки слишком высоки, чтобы такие серьезные киберпреступления остались безнаказанными".

Законопроект уполномочивает президента вводить санкции в отношении любого иностранного лица, которое занимается в киберпространстве деятельностью, которая угрожающей национальной безопасности или здоровому развитию экономики Соединенных Штатов.