Подростки нашли ручную гранату в водоеме под Нижним Тагилом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Взрывотехники уничтожили гранату, найденную подростками в водоеме под Нижним Тагилом (Свердловская область) накануне, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Дети обнаружили боеприпас во время купания.

Как рассказали в пресс-службе, взрывотехники установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1.

Водоем, в котором была обнаружена опасная находка, расположен недалеко от коллективного сада.