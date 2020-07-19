В МЧС подтвердили потерю связи с Ан-2 с шестью людьми на борту в Бурятии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" не вышел на связь в Бурятии, сообщает региональный главк МЧС в воскресенье.

"По данным ведомства, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры. Ан-2 совершил взлет из поселка Кырен в Бурятии, точный маршрут следования не известен, возможно, он находится в Иркутской области. Данный самолет совершал полет (предварительно) по химической обработке полей, без одобренной заявки", - говорится в сообщении.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет, возможно, совершил жесткую посадку в Иркутской области. "Мог совершить жесткую или аварийную посадку", - сказал источник.

Судьба людей на борту неизвестна.

Авиакомпания "Феникс" основана в 2011 году на базе летно-технического отряда аэропорта Ачинска. Парк воздушных судов состоит из самолетов Ан-2 и Ан-2МС (с турбовинтовым двигателем). Фирма специализируется на поисково-съемочных и аэросъемочных полетах, авиационно-химических и лесоавиационных работах, санитарных рейсах.