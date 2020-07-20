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На ликвидацию незаконных свалок в 6 регионах РФ выделят свыше 3,5 млрд рублей

На ликвидацию незаконных свалок в 6 регионах РФ выделят свыше 3,5 млрд рублей
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Правительство в течение трех лет направит более 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок в Северной Осетии, Татарстане, Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областях, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем работу по ликвидации несанкционированных свалок в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Подписано соответствующее распоряжение правительства", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, уже до конца текущего года на эти цели будет выделено свыше 1 млрд рублей. Мишустин отметил, что ликвидация свалок идет и в Московской области, где к рекультивации готовятся четыре крупных мусорных полигона.

"На эти цели в рамках федерального проекта "Чистая страна" запланированы более 2,5 млрд рублей", - сказал глава правительства. Мишустин пообещал продолжать такую работу по всей стране.

Михаил Мишустин

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