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Минфин предложил создать единый центр управления нацпроектами

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Существующая система управления реализацией национальных проектов неэффективна, все ее функции нужно сконцентрировать в едином центре поддержки принятия управленческих решений по нацпроектам, создав его при правительстве, считает Минфин РФ.

Министерство проанализировало эффективность расходов на управление реализацией национальных проектов и пришло к выводу, что доля расходов растет, а функции управления дублируются разными организациями. Это размывает ответственность за решения и за эффективность нацпроектов, а увеличение операционных расходов отвлекает ресурсы от самих нацпроектов, полагают в Минфине.

Общий объем операционных расходов бюджетной системы РФ на управление нацпроектами составляет не менее 8,83 млрд рублей ежегодно, в том числе, расходы на финобеспечение деятельности структурных подразделений органов исполнительной власти и организаций, управляющих нацпроектами - почти 6 млрд рублей в год, на создание и функционирование государственных информсистем для мониторинга реализации нацпроектов - 354 млн рублей, информационное сопровождение - 2,5 млрд рублей, научно-исследовательские работы по организации проектной деятельности - 80 млн рублей, приводятся данные в письме первого заместителя министра финансов Татьяны Нестеренко премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, с которым ознакомился "Интерфакс".

При этом доля бюджетных ассигнований на обеспечение управления в общем объеме расходов на реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" растет с 0,5% в 2019 году до 0,9% в 2020 году и 1,7% в 2021 году.

Говоря о дублировании функций управления нацпроектами разными органами, Минфин отмечает, в частности, что на уровне правительства координацией деятельности участников проектной деятельности, анализом информации в паспортах национальных, федеральных и региональных проектов и отчетах об их реализации, подготовкой информационных и аналитических материалов занимаются и проектный офис правительства, и Центр компетенций проектной деятельности - научно-образовательный центр проектного менеджмента РАНХиГС (ЦПМ), и Минэкономразвития (планируется, что их будет выполнять еще и формируемый Центр нацпроектов на базе аналитического центра при правительстве РФ, ЦНП).

Методологические функции осуществляют проектный офис и ЦПМ РАНХиГс, которые также наряду с Минэкономразвития и аналитическим центром занимаются формированием функциональных требований к информационным системам обеспечения проектной деятельности.

Кроме того, функции сосредотачиваются в отдельных подразделениях исполнительной власти, а также передаются государственным бюджетным и автономным учреждениям или негосударственным некоммерческим организациям, которые не вправе их выполнять, а уровень прозрачности и подконтрольности их финансовой деятельности значительно ограничен, полагает Минфин. Казенные же учреждения, на которые могут возлагаться отдельные госфункции, такими полномочиями в сфере управления нацпроектами не наделяются.

Минфин полагает, что единый центр нужно создать на базе одного из существующих органов по организации управления проектной деятельностью - либо проектного офиса правительства, либо Минэкономразвития, либо ЦПМ, либо ЦНП.

Ведомство предлагает возложить на такой центр функции и по методологическому обеспечению, и по координации деятельности участников проектной деятельности, и мониторинга, и анализа паспортов и отчетов проектов, и подготовке информационных и аналитических материалов, организации совещаний и конференций, а также передать ему полномочия функционального заказчика и оператора информационной аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов.

Также Минфин предлагает исключить из состава нацпроектов мероприятия по их информационному сопровождению (за исключением мероприятий, осуществляемых АНО "Национальные приоритеты").

Минфин РФ Татьяна Нестеренко Михаил Мишустин

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