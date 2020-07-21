Минфин предложил создать единый центр управления нацпроектами

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Существующая система управления реализацией национальных проектов неэффективна, все ее функции нужно сконцентрировать в едином центре поддержки принятия управленческих решений по нацпроектам, создав его при правительстве, считает Минфин РФ.

Министерство проанализировало эффективность расходов на управление реализацией национальных проектов и пришло к выводу, что доля расходов растет, а функции управления дублируются разными организациями. Это размывает ответственность за решения и за эффективность нацпроектов, а увеличение операционных расходов отвлекает ресурсы от самих нацпроектов, полагают в Минфине.

Общий объем операционных расходов бюджетной системы РФ на управление нацпроектами составляет не менее 8,83 млрд рублей ежегодно, в том числе, расходы на финобеспечение деятельности структурных подразделений органов исполнительной власти и организаций, управляющих нацпроектами - почти 6 млрд рублей в год, на создание и функционирование государственных информсистем для мониторинга реализации нацпроектов - 354 млн рублей, информационное сопровождение - 2,5 млрд рублей, научно-исследовательские работы по организации проектной деятельности - 80 млн рублей, приводятся данные в письме первого заместителя министра финансов Татьяны Нестеренко премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, с которым ознакомился "Интерфакс".

При этом доля бюджетных ассигнований на обеспечение управления в общем объеме расходов на реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" растет с 0,5% в 2019 году до 0,9% в 2020 году и 1,7% в 2021 году.

Говоря о дублировании функций управления нацпроектами разными органами, Минфин отмечает, в частности, что на уровне правительства координацией деятельности участников проектной деятельности, анализом информации в паспортах национальных, федеральных и региональных проектов и отчетах об их реализации, подготовкой информационных и аналитических материалов занимаются и проектный офис правительства, и Центр компетенций проектной деятельности - научно-образовательный центр проектного менеджмента РАНХиГС (ЦПМ), и Минэкономразвития (планируется, что их будет выполнять еще и формируемый Центр нацпроектов на базе аналитического центра при правительстве РФ, ЦНП).

Методологические функции осуществляют проектный офис и ЦПМ РАНХиГс, которые также наряду с Минэкономразвития и аналитическим центром занимаются формированием функциональных требований к информационным системам обеспечения проектной деятельности.

Кроме того, функции сосредотачиваются в отдельных подразделениях исполнительной власти, а также передаются государственным бюджетным и автономным учреждениям или негосударственным некоммерческим организациям, которые не вправе их выполнять, а уровень прозрачности и подконтрольности их финансовой деятельности значительно ограничен, полагает Минфин. Казенные же учреждения, на которые могут возлагаться отдельные госфункции, такими полномочиями в сфере управления нацпроектами не наделяются.

Минфин полагает, что единый центр нужно создать на базе одного из существующих органов по организации управления проектной деятельностью - либо проектного офиса правительства, либо Минэкономразвития, либо ЦПМ, либо ЦНП.

Ведомство предлагает возложить на такой центр функции и по методологическому обеспечению, и по координации деятельности участников проектной деятельности, и мониторинга, и анализа паспортов и отчетов проектов, и подготовке информационных и аналитических материалов, организации совещаний и конференций, а также передать ему полномочия функционального заказчика и оператора информационной аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов.

Также Минфин предлагает исключить из состава нацпроектов мероприятия по их информационному сопровождению (за исключением мероприятий, осуществляемых АНО "Национальные приоритеты").