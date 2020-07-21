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"НЛМК-Уралу" нужно десять дней на возобновление производства после паводка

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Завод "НЛМК-Урал" в Нижних Сергах после подтопления сможет возобновить производство через десять дней, в конце июля, сообщили в пресс-службе НЛМК, ссылаясь на предварительные оценки.

Работа предприятия прервалась вечером 20 июля из-за затопления прокатного цеха. Там отключили свет и газ, откачивали воду из помещений и подвалов. Во вторник на предприятии начались аварийно-восстановительные работы и расчистка территории.

В Нижних Сергах расположен прокатный стан 250 мощностью около 1 млн тонн проката в год.

Наводнение в городе произошло после сильных дождей.

"НЛМК-Урал" является базовым предприятием дивизиона "Сортовой прокат Россия" группы НЛМК и специализируется на выпуске непрерывнолитой квадратной заготовки, арматуры в прутках и бунтах, катанки. Производственные площадки "НЛМК-Урал" расположены в городах Ревда (электросталеплавильное производство), Нижние Серги и Березовский (сортопрокатное производство). Прокатные мощности составляют около 2 млн тонн стали.

Нижние Серги Свердловская область НЛМК-Урал НЛМК

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