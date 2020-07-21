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Около 200 домов оказались в зоне паводка под Екатеринбургом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен на территории города Нижние Серги в Свердловской области, где сильные дожди спровоцировали паводок и в зоне подтопления, по предварительным данным, оказались несколько сотен домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"По предварительной информации, в зоне подтопления оказались около 200 домов, несколько административных зданий", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в зоне подтопления, в частности, оказалось здание заводоуправления "НЛМК-Урал".

В сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС также отмечается, что спасатели эвакуировали из зоны подтопления в Нижних Сергах семь человек, остальные жители самостоятельно покинули подтопленные дома. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации последствий паводка участвовали 255 человек, также было задействовано 19 плавсредств и 52 единицы техники.

Ранее сообщалось, что "Новолипецкий металлургический комбинат" приостановил производство на площадке "НЛМК-Урал" в Нижних Сергах из-за подтопления части производства прокатного цеха.

На предприятии было оперативно отключено электро- и газоснабжение, остановлено оборудование и эвакуированы сотрудники. Производилась откачка воды из цеха и подвальных помещений.

Свердловская область Нижние Серги

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