Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 703 293+195 802

На петербурженку составили протокол за сожжение розы на Вечном огне

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге нашли и задержали молодого человека и двух девушек, участвовавших в съемке видеоролика о сожжении розы на Вечном огне на Марсовом поле, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Ролик нашли, проводя мониторинг соцсетей.

На видео девушка бросает розу в Вечный огонь. Полицейским она объяснила, что решила сжечь розу после ссоры с возлюбленным. За свой поступок она извинилась.

На нее составили протокол о мелком хулиганстве, с остальными участниками проведена профилактическая беседа.

Петербург МВД

Новости по теме

Новости

Луцкий террорист пригрозил полиции оружием

Луцкий террорист пригрозил полиции оружием

Жириновский предложил закрыть партии, не признающие Крым частью России

Путин определил национальные цели развития России до 2030 года

Путин определил национальные цели развития России до 2030 года

Беглов решил уволить часть петербургских чиновников

Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил ЭКО с экспериментами фашистов

Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил ЭКО с экспериментами фашистов

Из-за уголовного дела без средств к существованию остались десятки суррогатных матерей и младенцев

Пандемия коронавируса

За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло более чем на 5,8 тыс. человек

За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло более чем на 5,8 тыс. человек
Пандемия коронавируса

ВШЭ включила Россию в топ-10 стран по эффективности противодействия пандемии COVID-19

ВШЭ включила Россию в топ-10 стран по эффективности противодействия пандемии COVID-19

Артем Чайка перестал быть владельцем крупнейшего производителя соли

Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить от 1600 рублей

Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить от 1600 рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');