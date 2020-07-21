На петербурженку составили протокол за сожжение розы на Вечном огне

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге нашли и задержали молодого человека и двух девушек, участвовавших в съемке видеоролика о сожжении розы на Вечном огне на Марсовом поле, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Ролик нашли, проводя мониторинг соцсетей.

На видео девушка бросает розу в Вечный огонь. Полицейским она объяснила, что решила сжечь розу после ссоры с возлюбленным. За свой поступок она извинилась.

На нее составили протокол о мелком хулиганстве, с остальными участниками проведена профилактическая беседа.