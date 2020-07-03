Суд в Кронштадте наказал участников пикника у Вечного огня

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Кронштадтский районный суд Петербурга вынес решения по уголовному делу в отношении Светланы Дреминой, Анны Кухаревой и Николая Поликарпова по делу о надругательстве над захоронениями. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе городской прокуратуры.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимых, назначил Поликарпову наказание в виде двух лет ограничения свободы; Кухарева и Дремина были освобождены от уголовной ответственности с назначением штрафов по 15 тысяч рублей каждой", - сказал представитель ведомства.

Как установлено, ночью 24 мая фигуранты жарили колбасы и сладости на Вечном огне Братской могилы рабочих и матросов в Кронштадте. После пикника они оставили на памятнике мусор и удалились.

Следствие квалифицировало действия участников пикника как осквернение памяти погибших (статья 244 УК РФ).