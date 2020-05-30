Полиция нашла подростков, которые потушили Вечный огонь в Нижнем Тагиле

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В дежурную часть территориального отдела ОВД доставлены подростки, подозреваемые в том, что они затушили Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, это ученики местной общеобразовательной школы N4.

Оба они учатся в седьмом классе, одному - 13 лет, второму - 14. Один воспитывается в неполной семье.

"Сейчас их доставили в дежурную часть территориального ОВД, где они в присутствии законных представителей будут официально опрошены. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное решение", - сказал Горелых.

Вечером 29 мая двое подростков потушили водой Вечный огонь на площади Славы. Следователи регионального СКР возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм).

Кроме того, проверку проводит областная прокуратура.