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Правительство разрешило части россиян с ВИЧ усыновлять детей

Правительство разрешило части россиян с ВИЧ усыновлять детей
Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило пациентам с ВИЧ-инфекцией, которые находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года и получают терапию, усыновлять, принимать под опеку, брать в приемную или патронатную семью детей.

"Согласно изменениям, усыновление возможно ВИЧ-инфицированными, находящимися на диспансерном наблюдении более года и получающими необходимую терапию, позволяющую контролировать течение заболевания", - сказал "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов во вторник.

Согласно информации, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации, правительство РФ изменило перечень заболеваний, при которых нельзя усыновлять, принимать под опеку, брать в приемную или патронатную семью детей.

В этот перечень добавлено условие для лиц с ВИЧ-инфекцией - нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года, определяемая вирусная нагрузка и уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл. У ВИЧ-отрицательных людей данный показатель обычно - от 600 до 1200 клеток на микролитр.

Показатель числа Т-лимфоцитов менее 350 клеток на микролитр обычно свидетельствует об ослабленной иммунной системе и повышенной угрозе развития оппортунистических инфекций. Антиретровирусное лечение ВИЧ предлагается больным с показателем числа Т-лимфоцитов от 200 до 350 клеток на микролитр.

В прошлом году вступил в силу закон, который позволяет россиянам с ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять проживающих с ними детей.

ВИЧ Минздрав РФ Алексей Кузнецов

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