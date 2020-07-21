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Royal Flight возобновила регулярные рейсы после четырехмесячного перерыва

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Royal Flight возобновила регулярные пассажирские рейсы после четырехмесячной паузы, связанной с пандемией COVID-19.

Согласно сообщению компании, во вторник она выполнила свой первый регулярный рейс из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Сочи. Для перевозки использовался широкофюзеляжный Boeing-757-200 на 230 мест. Загрузка составила 229 человек.

"Такой высокий показатель свидетельствует о востребованности данных рейсов. Безусловно, необходимо учитывать и тот факт, что в настоящий момент Сочи – это один из немногих вариантов пляжного отдыха в текущем летнем сезоне", - отмечает перевозчик.

До конца июля рейсы будут выполняться два раза в неделю, с 1 августа добавится еще одна частота. Полетная программа рассчитана до 1 октября 2020 года.

До ограничений, связанных с COVID-19, Royal Flight летала за рубеж по заказу туроператоров Corel Travel и Sunmar: в том числе, в ОАЭ, Таиланд, Индию, Доминикану, Вьетнам, на Шри-Ланку. В конце марта РФ ограничила международное авиасообщение. С тех пор Royal Flight занималась вывозом российских туристов, застрявших за границей.

По данным Росавиации, по итогам 2019 года Royal Flight перевезла 2,3 млн пассажиров (+31% год к году), став по этому показателю 11-й авиакомпанией России. По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Авиакомпания "Роял флайт" (юридическое название Royal Flight) контролируется ЗАО "Корпорация "Соболь" (Хакасия, принадлежит физлицам).

Royal Flight коронавирус

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