Администратор "Омбудсмена полиции" Худяков признал вину по смягченному обвинению

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Администратор интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии в связи со смягчением обвинения. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Максим Пашков.

"После смягчения обвинения с части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии в группе лиц с использованием интернета) на часть 1 cтатьи 242 УК РФ (распространение порнографии) мой подзащитный признал вину в том, что пересылал фото в одном из чатов", - сказал Пашков.

Адвокат отметил, что ранее во вторник Худякова уже выпустили из СИЗО.

Накануне следствие отменило Худякову меру пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения.

25 мая Тверской суд Москвы заключил под стражу Худякова по делу о распространении порнографии. На тот момент ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору). По данным полиции, поводом послужило заявление женщины с требованием "привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии".

Дело, по которому проходит Худяков, возбуждено и в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, который также находится под стражей.

В настоящий момент в отношении Воронцова возбуждено и расследуется семь уголовных дел: два дела о вымогательстве (статья 163 УК РФ), два о распространении порнографии (статья 242 УК РФ) и еще одно дело о клевете (статья 128.1 УК РФ), по которому, как утверждает его защита, вышел срок давности о привлечении к ответственности, а также два новых дела по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Первоначально следствие осуществлялось столичной полицией, однако 3 июня стало известно, что дело передано следователям СК России.

Вину он не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.