Двоих мужчин убило током под ЛЭП в Ленинградской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружены тела двух мужчин со следами поражения электричеством, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

Инцидент произошел в промзоне поселка Бугры. Трупы нашли под высоковольтными проводами, сказал собеседник агентства.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Ленэнерго", два не имеющих отношения к компании человека попали под напряжение при попытке перемещения под линией 10кВ металлических лесов. Для содействия в выяснении обстоятельств несчастного случая в "Ленэнерго" создана комиссия.

Компания напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в охранной зоне линий электропередачи.