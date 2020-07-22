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Дело возбуждено после смерти двух рабочих от удара током в Ленобласти

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после несчастного случая с рабочими в промзоне, сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

По предварительным данным, накануне в поселке Бугры трое рабочих, которые обшивали ангар, задели линии электропередачи строительными лесами из металла. В результате их поразило разрядом электрического тока.

"Двое рабочих скончались на месте происшествия, один госпитализирован в тяжелом состоянии", - уточняется в сообщении.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу" о гибели в Буграх от удара током двоих рабочих. В ПАО "Ленэнерго" создали комиссию для содействия в выяснении обстоятельств несчастного случая.

Ленинградская область

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