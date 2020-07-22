Руководитель филиала "Мосэнерго" осужден по делу о пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Руководитель филиала АО "ТЭК Мосэнерго" и управления по строительству Сахалинской ГРЭС-2 получил условный срок наказания за пожар в общежитии строителей и гибель трех человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Томаринский районный суд признал его виновным по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"Суд установил, 25 апреля 2019 подсудимый в нарушение установленных требований, не обеспечил соблюдение пожарной безопасности в быстровозводимом модульном общежитии № 7 вахтового поселка, располагавшегося на строительной площадке Сахалинской ГРЭС-2, что привело к гибели трех человек и причинению тяжкого вреда здоровью одному человеку", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсудимый вину признал в полном объеме. Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке, "принимая во внимание, что данное преступление отнесено законом к категории средней тяжести". Представители потерпевших не настаивали на назначении сурового наказания, отмечает пресс-служба.

Суд приговорил руководителя филиала АО "ТЭК Мосэнерго" к лишению свободы условно на срок 2,5 года с испытательным сроком 2 года и запретил ему занимать руководящие должности в сферах обеспечения противопожарной безопасности сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил. Прокуратура просила реальный срок наказания, по данным пресс-службы, в ведомстве не исключают, что будут обжаловать решение суда.