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В Самарской области в ДТП с "девяткой" погиб подросток

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Самарской области ВАЗ-2109 съехал в кювет и опрокинулся, погиб 15-летний подросток, пострадали еще пять человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

В числе пострадавших - трое подростков и двое взрослых мужчин. Все они госпитализированы с травмами средней степени тяжести в Тольятти в городскую больницу №2.

Авария произошла утром в среду на 27-м км дороги "Тольятти-Димитровград", рядом с населенным пунктом Мусорка.

Самарская область МЧС Тольятти

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