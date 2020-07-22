Портфель заказов экспорта российских вооружений превысил $55 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Портфель заказов на поставки российских вооружений за границу на начало 2020 года превысил $55 млрд, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду.

"Более 100 стран сотрудничают с нами в этой области", - подчеркнул он, выступая с отчетом в Госдуме.

Работу оборонно-промышленного комплекса России Мишустин оценил как успешную. "Выполняется Гособоронзаказ. Вырос объем продукции гражданского и двойного назначения. Экспорт российских вооружений в 2019 году составил более $15 млрд", - напомнил премьер.

В среду Михаил Мишустин выступает в Госдуме со своим первым отчетом о работе правительства за минувший год.