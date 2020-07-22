Волгоградский охотник случайно застрелил товарища во время охоты на сурков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении охотника, случайно застрелившего "коллегу". Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в среду.

По версии следствия, 22 июля в лесу недалеко от хутора Морец Еланского района Волгоградской области двое мужчин охотились на сурков. Один из охотников с помощью оптического прицела с дальнего расстояния заметил движение в траве и выстрелил, полагая, что там находится дикое животное. Однако на месте выстрела мужчина обнаружил тело своего товарища. О случившемся охотник сразу сообщил в правоохранительные органы.

От полученного огнестрельного ранения головы 43-летний местный житель скончался на месте, уточнили в СКР.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.