Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

Волгоградский охотник случайно застрелил товарища во время охоты на сурков

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении охотника, случайно застрелившего "коллегу". Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в среду.

По версии следствия, 22 июля в лесу недалеко от хутора Морец Еланского района Волгоградской области двое мужчин охотились на сурков. Один из охотников с помощью оптического прицела с дальнего расстояния заметил движение в траве и выстрелил, полагая, что там находится дикое животное. Однако на месте выстрела мужчина обнаружил тело своего товарища. О случившемся охотник сразу сообщил в правоохранительные органы.

От полученного огнестрельного ранения головы 43-летний местный житель скончался на месте, уточнили в СКР.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.

Волгоград

Новости по теме

Новости

Первый канал сообщил о нападении на свою съемочную группу в Портленде

В главном храме Вооруженных сил прошло первое венчание

В главном храме Вооруженных сил прошло первое венчание

Суд арестовал имущество экс-руководства банка "Югра" на 21,5 млрд рублей

Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся

Мишустин допустил "нормальный" формат 1 сентября для учащихся

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Половина россиян недовольны своей жизнью

Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что COVID-19 выявил проблемные последствия оптимизации здравоохранения

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

В России за сутки COVID-19 заболели 5862 человека

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Минюст включил в реестр нежелательных еще семь зарубежных НПО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');