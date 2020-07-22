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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке алкоголя RFID-метками

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает провести пилотный проект по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток (RFID-меток).

Предполагаемый срок эксперимента - с 1 января по 1 июля 2021 года. Это следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов: Минпромторг разработал соответствующий проект постановления правительства ("О проведении пилотного проекта по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными и акцизными марками с использованием радиочастотных меток"). Текст документа недоступен, но опубликована пояснительная записка к нему.

"Проведение пилотного проекта направлено на повышение степени защиты федеральных специальных и акцизных марок для алкогольной продукции", - говорится в пояснительной записке.

Для реализации проекта Минпромторг предлагает использовать производственные мощности ПАО "Микрон". На данный момент эта компания является единственным в РФ производителем интегральных схем и полупроводниковых изделий полного цикла и обладает компетенциями по проектированию и производству решений различного уровня сложности, соответствующих целям пилотного проекта, отмечается в пояснительной записке. При этом доступа к ЕГАИС у "Микрона" не будет.

Предполагается, что виды алкогольной продукции для пилотного проекта будут определены уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Как отмечается в пояснительной записке, широкое применение RFID-технологий при маркировке спиртного обусловлено "рядом уникальных преимуществ, среди которых можно выделить: снижение операционных издержек участников оборота алкогольной продукции за счет оптимизации внутренних процессов (решение задач по оптимизации логистики); сложность подделки RFID-меток".

В настоящее время в России маркируются изделия из меха (RFID-метками), табачные изделия, обувь, лекарства (цифровыми кодами Data Matrix). Оператором российской системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Минпромторг

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