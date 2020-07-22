Володин отчитался о разборе "законодательных завалов" с 1993 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдумы в весеннюю сессию завершили разбор "законодательных завалов", скопившихся из законопроектов, внесенных с 1993 года, объявил спикер Вячеслав Володин.

По его словам, от прошлых созывов осталось 30 законопроектов, или 1,5% от всего, что накопилось с 1993 года.

С начала 2020 года депутаты рассмотрели 621 законопроект и приняли 312. "На сегодняшний день в думском портфеле 1185 законодательных инициатив. Из них 1155 - это законопроекты, внесенные на рассмотрение за прошедшие четыре года", - уточнил Володин.

В январе 2017 года спикер предложил с избранием нового состава Госдумы каждый раз "обнулять" законотворческий портфель, оставшийся от предыдущего. В феврале он призвал правительство провести ревизию уже внесенных законопроектов и отозвать те из них, которые утратили актуальность.

Также Володин рассказал, что депутаты Госдумы продолжат работу в регионах и проработку законопроектов в комитетах во время запланированных на август отпусков. "Было бы правильно, и здесь я опираюсь на выступления руководителей фракций, в августе посвятить себя работе с избирателями, работе в комитетах. Мы должны с вами, осознавая свою ответственность, сделать все, чтобы решались проблемы людей", - сказал Володин, подводя итоги весенней сессии Госдумы.

Спикер отметил, что после принятия поправок в Конституцию роль парламента выросла, но вместе с тем выросла и ответственность депутатов за принимаемые решения. Володин добавил, что президент и кабмин РФ также не планируют уходить на "длинные каникулы". Он также напомнил, что депутаты уже отказывались от отпусков в апреле этого года для обеспечения мер поддержки граждан во время пандемии коронавируса.