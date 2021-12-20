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Володин оценил в 1,5% долю законопроектов, оставшихся от первых шести созывов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся 1193 законопроекта, и только 1,5% из них были внесены в палату более пяти лет назад, до седьмого созыва, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что "к началу седьмого созыва в законодательном портфеле Госдумы было 2020 проектов законов; сроки их внесения измерялись более чем 20 годами".

Володин стал спикером осенью 2016 года после избрания Госдумы седьмого созыва. В январе 2017 года он предложил с избранием очередного состава Госдумы каждый раз "обнулять" законотворческий портфель, оставшийся от предыдущего. В частности, он предлагал правительству пересмотреть уже внесенные законопроекты и отозвать те, которые утратили актуальность.

22 июля 2020 года Володин отметил, что разбор "законодательных завалов" завершен и что в палате на расмотрении осталось только 30 законопроектов от предыдущих шести созывов, или 1,5% от всего, что накопилось с 1993 года.

Госдума Вячеслав Володин

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