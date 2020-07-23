Роспотребнадзор анонсировал запуск портала научных публикаций по COVID-19

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщает об открытии российского портала препринтов по COVID-19 - COVID-19 PREPRINTS.

"Цель нового портала - повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учёными, информировать о результатах исследований", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что портал позволяет оперативно представлять научному медицинскому сообществу результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции.

На портале COVID-19 PREPRINTS могут размещать свои препринты на русском и английском языках как отечественные, так и зарубежные авторы.