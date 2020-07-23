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В Якутии частично локализовали лесной пожар возле нефтебазы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары возле нефтебазы и нескольких сел тушат в Момском районе Якутии, сообщает в четверг пресс-служба главы и правительства республики.

"Положение сложное. У нас с утра 31 градус жары. В районе действуют три опасных лесных пожара рядом с тремя селами. Реальную угрозу для населенных пунктов и объектам экономики и аэронавигации представляют пожары возле нефтебазы села Хонуу и вблизи села Буор Сысыы", - цитирует пресс-служба главу Момского района Ивана Павлова.

По информации пресс-службы, лесной пожар возле села Хонуу был обнаружен 7 июля. Он возник из-за сухой грозы. 9 июля он был локализован, но 21 июля горение возобновилось.

На территории Момского района действует режим ЧС.

"В защите филиала Белогорской нефтебазы задействованы 10 специалистов "Якутлесресурса" и 80 человек добровольцев, которые работают в две смены. Данный пожар сейчас частично локализован", - отметил глава района.

Для защиты объекта сделана минерализованная полоса, ведется постоянный контроль и тушение возникающих возгораний. Дополнительно доставлены мотопомпы, пожарные рукава и рюкзаки, бензопилы, кусторезы.

Кроме того, по словам Павлова, напряженная ситуация сейчас в селе Буор Сысыы. Пожар находится в 1,2 км от села. На тушении работают 20 добровольцев, 5 работников "Якутлесресурса".

"По поручению главы Якутии завтра на помощь в тушении пожаров будет направлен водосливной вертолет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за пожаров в лесах Якутии введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в северных районах региона.

Якутия

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