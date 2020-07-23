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Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды в 15,44 рубля на акцию

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2020 года в размере 15,44 рубля на акцию, сообщила компания.

Акционеры "Северстали" рассмотрят этот вопрос на собрании 28 августа. Реестр к собранию закроется 3 августа. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано утвердить 8 сентября 2020 года.

За первый квартал дивиденды составили 27,35 рубля на акцию.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

Во II квартале показатель EBITDA "Северстали" сократился на 9,7% к предыдущему кварталу, до $501 млн, говорится в отчете компании. Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" ($505 млн, падение на 9%).

Свободный денежный поток (FCF) "Северстали" за отчетный период составил $190 млн ($54 млн кварталом ранее).

Выручка компании понизилась на 10,5%, до $1,59 млрд, при среднем прогнозе в $1,609 млрд (падение на 9,5%).

Чистая прибыль выросла до $391 млн с $72 млн в I квартале.

Во II полугодии "Северсталь" ожидает частичное восстановление спроса на стальную продукцию на российском рынке. В компании считают, что низкая себестоимость производства обеспечивает ей рыночную конкурентоспособность.

Уставный капитал "Северстали" состоит из 837 718 660 акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Компании, подконтрольные ПАО "Северсталь", владеют казначейскими акциями/GDR в количестве 12 млн 272,713 тыс. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, ему принадлежат 77,03%. В свободном обращении находится 21,5% акций, 1,47% приходится на казначейские акции.

Северсталь Алексей Мордашов

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