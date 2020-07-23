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В Башкирии подросток получил срок в колонии за вступление в ИГ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии 18-летний житель Межгорья приговорен к 5,5 года колонии общего режима за участие в "Исламском государстве" (ИГ, запрещено в России), сообщило региональное управление СКР. Он вину не признал.

По версии следствия, весной 2019 года подсудимый вступил в ИГ и затем "склонял четырех своих знакомых к участию в указанной террористической организации путем бесед и демонстрации им фото, видео, аудио и текстовых материалах террористической и экстремистской направленности агитационно-пропагандистского характера". Его действия выявили сотрудники ФСБ.

Суд признал его виновным в участии в террористической организации и в содействии терроризму.

Башкирия Межгорье ФСБ СКР

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