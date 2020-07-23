КС не увидел мошенничества в необоснованном обращении за налоговым вычетом

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ разъяснил, что необоснованное обращение за налоговым вычетом необязательно свидетельствует о намерении совершить мошенничество.

Постановление по обращению Михаила Литвинова опубликовано в четверг на сайте суда. Оно касалось проверки конституционности части третьей статьи 159 УК РФ.

Как следует из текста решения, Литвинов являлся участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и купил квартиру за счет выделенных ему средств, а позже обратился за налоговым вычетом. Налоговая оформила ему вычет в размере 259 тысяч рублей, хотя он ему не полагался. В результате Литвинову инкриминировали мошенничество, осудили и приговорили к штрафу.

Защита Литвинова указывала, что он добросовестно заблуждался, но, несмотря на возвращенные государству деньги, приговор был оставлен в силе. По мнению заявителя, обжалуемая им норма неконституционна, поскольку позволяет привлекать налогоплательщика к уголовной ответственности без установления признаков совершения им обмана и возлагает на него наказание за ошибочные решения налоговых органов.

Рассмотрев жалобу, КС отметил, что неоднократные обращения по вопросу налогового вычета не могут расцениваться как нарушения. Суд подчеркнул, что граждане могут заблуждаться относительно основания для предоставления им налогового вычета, добавив, что само по себе такое обращение хотя и может быть необоснованным, но не свидетельствует об умысле на совершение мошенничества.

Более того, продолжил КС, необоснованное обращение налогоплательщика за налоговым вычетом не может считаться общественно опасным, а незаконное предоставление вычета должно быть исключено сотрудниками налогового органа.

КС заключил, что часть третья статьи 159 УК РФ не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган для получения вычета (в случае когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет), если заявитель представил документы без признаков подделки и подлога и не совершал каких-либо других действий (бездействия), подталкивающих налоговый орган к принятию неверного решения.

Для отказа в получении вычета в таком случае достаточно обычной внимательности и осмотрительности сотрудников налогового органа, отмечается в постановлении.

Обжалуемая норма не противоречит Конституции с учетом ее истолкования КС. Дело Литвинова отправлено на пересмотр.