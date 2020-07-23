Маслоэкстракционный завод загорелся в ставропольском Георгиевске

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат загоревшуюся кровлю здания Невинномысского маслоэкстракционного завода (Ставропольский край), сообщает Главное управление МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в здании завода поступило в 14:50. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела рубероидная кровля. В 15:50 пожар локализован на площади 500 кв. метров, говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших уточняются.

Предприятие, на котором произошло возгорание, расположено в городе Георгиевск. Невинномысский маслоэкстракционный завод занимается производством растительных масел и жиров.