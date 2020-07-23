Житель Петербурга нашел бесхозные канистры с 800 кг химикатов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Житель Санкт-Петербурга обнаружил в лесополосе в Пушкине канистры с неизвестными химикатами, их вывезли на утилизацию. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию в четверг.

"Потенциально аварийная ситуация была вовремя ликвидирована. Последствия такого рода безответственного отношения к окружающей среде могли привести не только к экологической катастрофе, но и навредить людям", - отметил начальник отдела координации аварийных работ комитета Николай Смирнов.

Прибывшая на место бригада экологической аварийной службы обнаружила в канаве канистры с химическими реактивами. Всего было найдено 55 канистр общим весом 805 кг.

Емкости упаковали и вывезли на временное хранение для последующей утилизации. Проливов химических отходов не обнаружено.