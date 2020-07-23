Союз крупнейших вагоностроителей возглавил первый замглавы "Ростеха"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Первый замглавы государственной корпорации "Ростех" Владимир Артяков избран председателем наблюдательного совета Объединения вагоностроителей (ОВС), говорится в сообщении союза.

Соответствующее решение было принято в четверг на годовом собрании ОВС. "(Топ-менеджер - ИФ) отметил, что сейчас особенно важно оперативно реагировать на факторы риска для отрасли, своевременно вырабатывать и предлагать эффективные меры по адаптации к меняющимся рыночным условиям и отдельно проработать вопросы экспорта продукции производственных площадок", - говорится в пресс-релизе.

В ходе собрания Артяков также заявил, что основной задачей "Ростеха" является "обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках, в том числе за счет внедрения нового технологического уклада и цифровизации", и "одним из драйверов роста экономики определенно должно стать вагоностроение" с его большой глубиной кооперации и значительным эффектом на смежные отрасли.

"В существующих условиях для достижения новых результатов (в этой отрасли - ИФ) требуется применять современные подходы, сконцентрироваться на выгодном обмене технологиями и компетенциями", - привело слова Артякова ОВС.

Кто еще вошел в Набсовет

В состав набсовета также вошли представители крупнейших вагоностроительных холдингов страны, в том числе "Объединенной вагонной компании" (ОВК, контролируется "Трастом" и "Открытием", курируемыми Центральным банком РФ), "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в "Ростех") и концерна "Тракторные заводы" (КТЗ, процедуру банкротства и санирования которого по решению правительства РФ обеспечивает государственная корпорация), а также производителей комплектующих и Института проблем естественных монополий. Ранее наблюдательный совет возглавлял Борис Мягков, избиравшийся в качестве топ-менеджера ОВК.

Президентом Объединения вагоностроителей на заседании был избран заместитель генерального директора по гражданской продукции УВЗ Кирилл Томащук. Решение "по итогам обсуждений", согласно сообщению, было принято участниками ОВС единогласно. Ранее в этом статусе в союзе работал Александр Плешаков, в предыдущие годы входивший в совет директоров "Объединенной вагонной".

По итогам голосования Томащук сообщил "о своем видении развития отечественного вагоностроения, заключающегося не только в формировании мер поддержки в условиях разгорающегося кризиса, но и в достижении принципиально новых результатов, выводе на рынок новейших разработок отечественного машиностроения".

Плешаков в ходе доклада о работе союза в 2019 году подчеркнул, что объединение "и в последующие периоды будет комплексно подходить к обеспечению интересов своих членов, начиная с отработки нормативной и нормативно-технической базы и заканчивая вопросами эксплуатации произведенного подвижного состава и его компонентов".

Участники Объединения вагоностроителей в 2019 г., по словам Плешакова, произвели более 55% выпущенного в РФ подвижного состава. "Основной задачей деятельности союза является доведение идей и стратегий предприятий вагоностроения в органах власти и на отраслевых площадках, (ОВС призван - ИФ) выступать в роли эффективного связующего звена при балансировании интересов государства и бизнеса", - отмечается в пресс-релизе. Артяков и Томащук "выразили уверенность, что все задачи, стоящие перед транспортным комплексом страны, по силам организациям союза".

В состав участников Объединения вагоностроителей вошло ООО "РэйлАльянс" - сбытовая структура завода "Промтрактор-Вагон" (входит в КТЗ). "Принятие (в число членов союза - ИФ) будет способствовать более эффективной реализации уставных целей – повышению качества продукции, формированию и развитию оптимального рынка железнодорожного подвижного состава", - говорится в сообщении.

Ситуация на рынке грузовых вагонов

Рынок производства грузовых вагонов в РФ в 2020 г. существенно просел из-за профицита наиболее массовых видов подвижного состава. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в I полугодии их было выпущено на 26,7% меньше, чем в том же периоде годом ранее. В июне 2020 г. падение составило 44,9%.

В 2019 г. этот показатель увеличился на 15,5%, до 79,6 тыс. В 2020 г. министерство промышленности и торговли РФ прогнозирует производство грузовых вагонов в стране на уровне 36-40 тыс., сообщал начальник управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги" Михаил Сапетов. Исходя из этого, выпуск может упасть почти наполовину.

При этом участники рынка еще в конце 2019 г. отмечали, что на прошлый год пришелся "пик" выпуска грузовых вагонов, и далее ситуация на рынке ухудшится. В частности, "Объединенная вагонная" в декабре заявляла, что ожидает падения спроса вплоть до 2024 г. По оценкам ОВК, уже в течение 2020-2023 гг. он снизится до 37,7 тыс. в год. Далее будет наблюдаться незначительный рост - до 45,7 тыс. в 2026 г., прогнозировала компания.

Факторы падения

Среди факторов почти двукратного падения потребности в грузовом подвижном составе к 2024 г. "Объединенная вагонная" выделяла снижение списания старого подвижного состава с истекшим сроком службы, ограничение роста перевозок и необходимого парка из-за недостаточных пропускных способностей на перспективных направлениях перевозок.

Похожие ожидания были и в министерстве промышленности и торговли РФ. "У нас весьма негативные прогнозы. Этап роста и насыщения рынка мы прошли. Предвестником этого является начавшееся падение ставок аренды. Впереди нас ждут непростые времена - по сути, сокращение производства", - говорил в ноябре замглавы Минпромторга Александр Морозов.

"В 2015 г., когда мы были на дне этого цикла, нам помог президент, запретив "продленный" (со сроками эксплуатации сверх нормативных - ИФ) грузовой подвижной состав. И мы тогда на 4 года запустили мощнейшую программу по обновлению парка", - напомнил он. "Но мы подходим к очередному витку цикла, и это может реально сказаться на деятельности всех предприятий союза", - добавлял чиновник. В этой связи, по его словам, ведомство, готово обсуждать с производителями как пройти ожидаемый в ближайшие годы спад в отрасли.