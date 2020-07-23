Археологи нашли под Кингисеппом шведские редуты Северной войны

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Археологи Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили на южном побережье Финского залива два шведских бастионных редута времен Северной войны. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ в четверг.

Окрестности мыса Колгомпя связаны с рядом событий военной истории. Наиболее значимое из них – сражение в октябре 1708 года, которое стало заключительным этапом похода корпуса генерала Георга Любекера. В августе он выдвинулся из Выборга, тогда еще принадлежавшего Швеции, чтобы захватить Петербург. Попытка оказалась неудачной.

"Обнаруженные нами редуты были созданы для того, чтобы защитить эвакуацию корпуса, они прикрывали единственный проход на оконечность мыса. Укрепления обороняли части из перевербованных шведами пленных саксонцев. Вообще, Любекер сильно намучился с ними в ходе кампании – значительная часть из них дезертировала и сдалась русским. Но, прикрывая посадку на корабли, они проявили себя героически – из двух батальонов в плен попало немногим более сотни человек, они стояли до последнего", - рассказал научный сотрудник лаборатории археологии СПбГУ Кирилл Шмелев.

Земляные редуты на мысе Колгомпя состоят из внутренней площадки, земляного вала с бруствером (насыпью) и рва. Длина каждой стороны южного укрепления составляет около 59 метров, что соответствует 200 шведским футам (на конец XVII века эта единица измерения равнялась 29,69 сантиметра). Северный редут сильно разрушен – от него сохранился только восточный угол с участками внутренней площадки, вала и рва.

"Русские захватили редуты, но функцию свою они выполнили – большая часть шведского корпуса оказалась на кораблях. Несмотря на то, что Федор Апраксин был адмиралом, в его распоряжении были только сухопутные силы. Также у него отсутствовала серьезная артиллерия. Повредить корабли, стоявшие в нескольких сотнях метров от берега, имевшимися средствами было невозможно", - добавили в пресс-службе.

Облик и конструкция сооружений позволяют археологам уверенно датировать их периодом XVII-XVIII веков. Также на территории вокруг укреплений были найдены свинцовые пули и фрагмент корпуса ручной гранаты, характерные для этого времени.

Археологи СПбГУ планируют продолжить изучение места боя. В частности, провести подводные исследования в зоне мыса Колгомпя и найти захоронения участников сражения. Кроме этого, они намерены выяснить точное место расположения шведского берегового лагеря. Результатом работ может стать комплексная реконструкция поля битвы при Криворучье.