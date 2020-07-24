Новак призвал уравнять энерготарифы в Забайкалье с соседними регионами

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр энергетики России Александр Новак, который находится в Чите с рабочим визитом, предложил уровнять тарифы на электроэнергию в Забайкальском крае с тарифами в соседних регионах, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Нужно подготовить предложения по выравниванию тарифов на электроэнергию в Забайкальском крае до среднего уровня с регионами-соседями, такими как Иркутская область, республики Бурятия и Саха (Якутия)", - сказал Новак, чьи слова приводятся в сообщении.

Губернатор региона Александр Осипов, в свою очередь, отметил, что высокие тарифы на электроэнергию, которые установлены в крае, "сокращают потенциал экономики и значительно отражаются на ценах на товары и услуги". Кроме того, это снижает конкурентоспособность бизнеса и промышленности.

Участники совещания по развитию энергетики Дальнего Востока сочли, что наиболее целесообразным будет включить Забайкалье в перечень субъектов, для которых устанавливаются "особые" условия функционирования оптового и розничного рынков.

Ранее глава региона отмечал, что высокие энерготарифы не позволяют начать разработку 19 месторождений в Забайкальском крае. "У нас 19 месторождений с ресурсами в 9 трлн рублей. Но мы не можем их ввести (в разработку - ИФ). Когда инвесторы смотрят на те тарифы, которые у нас есть, они отказываются от реализации проектов", - говорил губернатор.

Еще 41 проект, который позволил бы начать разработку недр с ресурсами в сумме 3,5 трлн рублей, в крае не реализуется. Они остановлены из-за того, что инвесторы не могут решить проблемы энергодоступности.

По информации Осипова, в Забайкалье самые высокие тарифы на энергоресурсы по сравнению с соседними регионами. Так, тариф на электроэнергию НН (низкое напряжение) равен 6,4 рубля за 1 кВт.ч (с НДС), тогда как в Бурятии это 5,5 рубля, в Якутии - в 5,4 рубля, Иркутской области - 3,8 рубля, и только в Амурской области он несколько выше - 6,6 рубля за 1 кВт.ч.