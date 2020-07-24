В повреждении памятника Полуторке заподозрили подростка

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Бокситогорске задержали подозреваемого в повреждении памятника Полуторке - грузовику, который возил продукты в блокадный Ленинград по Дороге жизни. Задержанному 17 лет, сообщили в управлении СК по Ленинградской области.

По факту повреждения памятника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК(уничтожение и повреждение объектов культурного наследия).

Днем ранее в СК сообщили о доследственной проверке. Памятник, установленный в поселке Подбровье Бокситогорского района, был поврежден в период с 25 марта. У машины разбили стекла, помяли дверцы и крышу. В администрации Ленобласти о повреждении объявили 22 июля.

Памятник автомобилю блокады - ГАЗ-АА ("полуторка") закреплен за музеем "Дорога жизни". В годы войны полуторки перевозили по льду Ладожского озера, по Дороге жизни - продовольствие, боеприпасы и беженцев.