ЦБ аннулировал лицензии у банков "Ресурс-траст" и "Центрально-Азиатский"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что аннулировал лицензии у московского банка "Ресурс-траст" и абаканского "Центрально-Азиатского" (КБЦА).

Лицензии аннулированы по ходатайствам кредитных организаций. Из отчетов, представленных регулятору, следует, что у обоих банков достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

В оба банка будут назначены ликвидаторы.

КБЦА является участником системы страхования вкладов, "Ресурс-траст" - нет.

По итогам I квартала 2020 года "Ресурс-траст" занимал 369-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", КБЦА - 392-е.