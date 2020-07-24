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КС разрешил отчислять школьников, не прошедших в профильные классы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд признал соответствующими основному закону нормы, которые позволяют школам отчислять учеников, не прошедших отбор в профильные классы. Чиновники органов, занимающихся системой образования, обязаны найти таким детям другие школы, а также информировать родителей об отборе.

Это решение КС принял по жалобе Игоря Пикулина из Омска, дочь которого не прошла отбор в профильный 10-й класс гимназии и была отчислена. Он судился за право дочери получить образование, суды встали на сторону гимназии, отметив, что девочка зарегистрирована по адресу, не относящемуся к территории, закрепленной за этой школой.

В КС Пикулин оспорил конституционность пункта 1 части 1 статьи 61 и части 5 статьи 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". По его словам, они позволяют отчислять детей без учета позиции родителей.

КС ответил, что оспариваемые положения не предполагают отчисления детей без предоставления им гарантий продолжения обучения на непрофильной основе, в том числе, в другой территориально доступной школе. Суд заключил, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, но не исключил совершенствования данного правового регулирования.

Конституционный суд Омск Игорь Пикулин

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