Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.

Там отметили, что в 15:21 по местному времени на железнодорожном переезде перегона Озерки - Цаплино Западно-Сибирской железной дороги водитель пожарного автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с порожним грузовым поездом. В результате погиб водитель машины и пострадали три пассажира. Кроме того, два вагона поезда сошли с рельсов.

Из-за ДТП на 45 минут задержан пассажирский поезд N140 сообщением Барнаул-Адлер. На месте аварии работают восстановительные поезда и оперативная комиссия железной дороги, поезда пустили по соседнему пути.