Для туризма и отелей в РФ введут особый порядок до конца 2021 года

Туризм на Камчатке Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что до 31 декабря 2021 года правительством вводится особый порядок для туризма и гостиничного бизнеса.

"Соответствующие постановления подписаны", - сказал премьер на заседании правительства в пятницу.

Он пояснил, что с момента публикации документов в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года.

"По той же схеме должны будут действовать и гостиницы при отказе клиента от брони. А тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и людям старше 65 лет туроператоры и отели обязаны вернуть деньги в течение 90 дней", - отметил Мишустин.