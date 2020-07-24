Молодым семьям с детьми в РФ компенсируют часть стоимости жилья

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 5 млрд рублей для компенсации части стоимости жилья молодым семьям с детьми, заявил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет о компенсации 35% стоимости жилья молодым семьям с детьми, и в первую очередь - многодетным. Подписано постановление правительства, которое позволяет им использовать выплату на покупку и строительство жилья не только эконом-, но и более высокого класса или на рефинансирование ипотеки", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что до конца года на эти цели будет направлено 5 млрд рублей. "Это поможет решить квартирный вопрос более чем 15 тысячам молодых семей", - подчеркнул премьер.

В 2019 году правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей.

Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Выделенные в рамках программы средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.