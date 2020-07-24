Военные рассказали об испытании новых подводных роботов в Черном море

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные испытывают в Черном море систему мониторинга подводной обстановки с помощью роботов, сообщили в Минобороны РФ.

"Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря специалистами Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученых военного инновационного технополиса "ЭРА", - сообщили в российском военном ведомстве.

"В ходе исследования военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные", - отмечается в сообщении.

Эксперимент также должен показать, насколько хорошо новые подводные роботы смогут распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника.

Как сообщил журналистам главный конструктор концерна НПО "Аврора" Юрий Рожков, разработанный концерном комплекс, принимающий участие в испытаниях состоит из двух автономных необитаемых подводных аппаратов.

Один из них – поисковый, с помощью гидролокатора бокового обзора или многолучевого эхолота может найти целевые объекты в морской акватории и на дне. Второй – инспекционный, оснащен фото-и видеосистемой.

"Основные средства – это гидролокатор бокового обзора. Также есть система фото- и видеонаблюдения, радиосвязь, гидроакустическая система позиционирования... Они могут определить и передать координаты целевых объектов", - отметил Рожков.