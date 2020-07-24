Во Владивостоке неуправляемый самосвал протаранил четыре автомобиля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД устанавливает обстоятельства дорожной аварии в центре Владивостока, во время которой самосвал столкнулся с четырьмя автомобилями, а затем въехал в здание, где расположены столовая и магазины, сообщила пресс-служба УМВД Приморья.

"В результате ДТП водитель самосвала оказался зажат в кабине. Ему потребовалась помощь спасателей и медиков. В медучреждение доставлена 70-летняя водитель Suzuki Escudo, а также женщина, находившаяся в здании во время происшествия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 41-летний водитель самосвала Isuzu в районе остановки "Дальпресс" потерял управление, выехал на встречную полосу , где столкнулся с четырьмя автомобилями – Suzuki Escudo, Lexus, Toyota, грузовиком MAN , а затем въехал в здание.

На месте ДТП движение ограничено, работают сотрудники дорожной полиции, скорой помощи и МЧС.

По предварительной информации, у самосвала отказали тормоза.