В Коми осудили четырех членов банды вымогателей денег с перевозчиков

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Эжвинский районный суд Сыктывкара признал участников группировки виновными в вымогательстве денег с лиц, выполняющих автомобильные пассажирские перевозки в Коми.

Как сообщает пресс-служба суда, Денису Спиридонову, который организовал группу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14,5 лет с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии особого режима. Он оштрафован на 900 тыс. рублей.

Юрий Политов, который после задержания организатора стал руководителем группы, получил 12 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

"Бригадир" Николай Кривуля лишен свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима. Еще один член группы Сергей Дидыченко получил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 4 месяца в исправительной колонии общего режима.

Трое подсудимых от наказания освобождены в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Один обвиняемый оправдан.

Приговор в законную силу пока не вступил.

По версии следствия, житель Усть-Вымского района Коми организовал устойчивую и сплоченную группу, в которую вовлек еще семерых местных жителей. Незаконный доход группировка извлекала путем вымогательства ежемесячной уплаты средств у предпринимателей, выполняющих пассажирские перевозки в республике.

При этом фигуранты угрожали потерпевшим физическим насилием и уничтожением их имущества. Они повреждали автомобили местных жителей, которые отказывались выполнять их требования. Машину одного из потерпевших участники группы подожгли, причинив ущерб на сумму более 530 тыс. рублей.

От противоправных действий участников группы пострадали 16 жителей Усть-Вымского района, а также предприниматель из Кирова. Им причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей.