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Медведь напал на пенсионера на Камчатке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Медведь напал на жителя Камчатки, мужчина погиб, сообщили "Интерфаксу" в УМВД региона в понедельник.

"В нескольких сотнях метрах от села Таловка Пенжинского района обнаружено тело 63-летнего местного жителя, на которого напал медведь. Хищник отстрелян", - рассказал собеседник.

Выясняются обстоятельства трагического происшествия.

Ранее сообщалось, что 12 июня на берегу реки Тигиль медведь убил рыбака. 1 июля медведь напал на еще одного рыбака на реке Авача в городе Елизово, мужчина остался жив, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

22 июля в два часа ночи медведи пытались ворваться в квартиру дома в селе Ивашка Карагинского района, где в это время находились дети. Трех агрессивных хищников отстрелили.

Камчатка

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