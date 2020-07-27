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Россияне получат дополнительные возможности для трудоустройства

Россияне получат дополнительные возможности для трудоустройства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ устранило правовой пробел, который создавал сложности при устройстве на работу женщин с детьми до трех лет и пенсионеров.

В ходе совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления, которое даст гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. В частности, по его словам, речь идет о трудоустройстве женщин с детьми до трех лет, а также пожилых людей, которым после выхода на пенсию или из декретного отпуска необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию.

"Организацией таких образовательных программ занимаются государственные службы занятости в регионах, однако до сегодняшнего дня они не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение", - сказал Мишустин.

Он отметил, что средства распределялись из региональных бюджетов, и это затягивало и усложняло необходимые процедуры. "Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках нацпроекта "Демография", - сказал премьер.

Михаил Мишустин

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